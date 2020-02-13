Отчет: объемы торгов на спотовых биткоин-биржах и платформе CME стремительно растут

Активность торговли фьючерсами на CME и объемы на спотовых криптобиржах уверенно растут. По мнению аналитиков The Block, это явный признак улучшения рыночных настроений.

В январе цена биткоина выросла на 32%, капитализация криптовалюты увеличилась примерно на $40 млрд. Ethereum за это время подорожал на 42%, а Bitcoin SV - более чем в три раза. Среди популярных криптоактивов наихудшая динамика была у Tezos и XRP, однако и эти монеты поднялись более чем на 20%.

Волатильность BTC и ETH немного увеличилась в январе. В декабре размах ценовых колебаний обоих активов был примерно одинаков, однако в начале года Ethereum вновь стал немного волатильнее биткоина:

В январе также увеличились объемы стоимости, переданной через блокчейны BTC и ETH:

В течение первого месяца 2020 года объемы спотовых торгов увеличились на 70%, достигнув полугодового максимума:

Binance по-прежнему занимает лидирующее положение в этом сегменте рынка, доля этой торговой площадки существенно выросла.

Фьючерсы

Активность на Bakkt продолжает увеличиваться. Открытый интерес на этой регулируемой платформе достиг в конце января исторического максимума на отметке $12 млн, а средний объем торгов составил $26,45 млн.

Однако показатели Bakkt скромны в сравнении с CME, где средний объем торгов выше примерно в 17 раз. В течение января этот показатель вырос на 144% до отметки в $458 млн.

Еще больше обороты на BitMEX:

Динамика объемов торгов бессрочными свопами на биткоин на BitMEX (в млрд $).

В течение января объем торгов на этой нерегулируемой криптодеривативной бирже вырос на 55%.



