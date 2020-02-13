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Цена на золото 13 февраля растет на усилении опасений вокруг коронавируса
08:17 13.02.2020 |
Золото в четверг утром дорожает на данных об увеличении скорости распространения коронавируса, что поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 5,25 доллара, или на 0,33% - до 1576,85 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,66%, до 17,613 доллара за унцию.
Согласно последним данным, скорость распространения коронавируса в среду резко выросла, увеличились и темпы смертности. Это вызвало опасения на рынках, что привело к некоторому снижению фондовых рынков Азии и поддержало японскую иену и золото, которые традиционно считаются более надежными активами.
Как заявили власти провинции Хубэй, в число зараженных теперь входят диагностированные новым методом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус представляет ряд экономических рисков, в том числе в сферах туризма, перевозок и торговли, что может негативно сказаться на темпах роста экономики Китая.
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