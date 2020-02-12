Финансовые новости
- |
- 12.02.20
- |
- 22:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доля безналичных операций в 2019 г. возросла на 5,2 п.п. - до 50,3% всего объема операций с платежными карточками - НБУ
19:30 12.02.2020 |
Доля безналичных операций в 2019 году возросла на 5,2 процентных пункта - до 50,3% всего объема операций с платежными карточками, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
"Объем безналичных операций составил 1 трлн 798,3 млрд грн, что составило 50,3% всех операций с платежными карточками (по итогам 2018 года - 45,1%). Пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%", - указано в сообщении.
Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в 2019 году составляла 5 млрд 57,3 млн, а их объем - 3 трлн 576,7 млрд грн. По сравнению с 2018 годом количество указанных операций увеличилось на 29,2%, а сумма - на 24,3%. По количеству операций преобладали безналичные - 4 млрд 167,1 млн шт. (82,4%), то есть восемь из десяти операций с платежными картами были безналичными.
В прошлом году наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях - 51,2%, по объемам доминировали переводы с карты на карту - 42,4%.
Общее количество платежных карт в Украине в 2019 году выросло на 16% и по состоянию на 1 января 2020 года составило 68,9 млн шт. Почти две трети от этого количества - это активные платежные карточки (61,2%).
Количество бесконтактных платежных карт в 2019 году увеличилось более чем вдвое - с 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. Количество токенизованных платежных карточек на 1 января 2020 составляла 2,5 млн шт. Более четверти активных платежных карт - это бесконтактные и токенизованные карточки (26,5% или 11,2 млн шт. ).
Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованных карточек составляли треть от общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях (по 36% каждый показатель).
Согласно данным центробанка, с начала 2019 сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% - до 333,8 тыс. ед. 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года - 79,4%).
В целом за последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалось в среднем на 31 тыс. шт. в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели на начало 2015 года. Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составило 8,4 тыс.шт. на 1 млн населения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского
|Арахамия подыграл Путину: Возможно ли вернуть воду в Крым
|Кто такая Даша Заривная, новый пресс-секретарь Андрея Ермака
|Первые жертвы и регионы: Как Ермак перестроит властную вертикаль
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доля безналичных операций в 2019 г. возросла на 5,2 п.п. - до 50,3% всего объема операций с платежными карточками - НБУ
|Депозитные ставки для физлиц 12.02.20
|Строители анонсировали очередное повышение цен на столичную и пригородную недвижимость
|Цена золота незначительно опускается на ослаблении страхов вокруг коронавируса
|Курс доллара 12 февраля слабо растет относительно евро, иена дешевеет к доллару и евро
|Верховный суд принял важное решение по банку-банкроту
Это интересно
|Tesla изменит традиционные органы управления
|Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов
|Kia обновила бизнес-седан, который больше и мощнее Optima
|Tata показала на выставке в Нью-Дели субкомпактный концептуальный вседорожник HBX
|Диагональ модульных экранов Samsung The Wall достигла 583 дюймов
|Volvo и Geely рассматривают вопрос о полном слиянии
|У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия