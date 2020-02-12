Доля безналичных операций в 2019 г. возросла на 5,2 п.п. - до 50,3% всего объема операций с платежными карточками - НБУ

Доля безналичных операций в 2019 году возросла на 5,2 процентных пункта - до 50,3% всего объема операций с платежными карточками, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Объем безналичных операций составил 1 трлн 798,3 млрд грн, что составило 50,3% всех операций с платежными карточками (по итогам 2018 года - 45,1%). Пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%", - указано в сообщении.

Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в 2019 году составляла 5 млрд 57,3 млн, а их объем - 3 трлн 576,7 млрд грн. По сравнению с 2018 годом количество указанных операций увеличилось на 29,2%, а сумма - на 24,3%. По количеству операций преобладали безналичные - 4 млрд 167,1 млн шт. (82,4%), то есть восемь из десяти операций с платежными картами были безналичными.

В прошлом году наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях - 51,2%, по объемам доминировали переводы с карты на карту - 42,4%.

Общее количество платежных карт в Украине в 2019 году выросло на 16% и по состоянию на 1 января 2020 года составило 68,9 млн шт. Почти две трети от этого количества - это активные платежные карточки (61,2%).

Количество бесконтактных платежных карт в 2019 году увеличилось более чем вдвое - с 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. Количество токенизованных платежных карточек на 1 января 2020 составляла 2,5 млн шт. Более четверти активных платежных карт - это бесконтактные и токенизованные карточки (26,5% или 11,2 млн шт. ).

Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованных карточек составляли треть от общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях (по 36% каждый показатель).

Согласно данным центробанка, с начала 2019 сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% - до 333,8 тыс. ед. 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года - 79,4%).

В целом за последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалось в среднем на 31 тыс. шт. в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели на начало 2015 года. Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составило 8,4 тыс.шт. на 1 млн населения.