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Депозитные ставки для физлиц 12.02.20
19:09 12.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|12.39
|1.15
|0.37
|6 мес.
|12.99
|1.53
|0.66
|9 мес.
|12.84
|1.73
|0.71
|12 мес.
|13.03
|1.93
|0.93
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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