Справочный курс гривны 12 февраля понижен на 7 коп до уровня 24,4897 грн/$1

|Показатель
|11.02.20
|12.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4166
|24.4897
|0.3
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:28 12.02.2020 |
Национальный банк 12 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7 коп. до 24,4897 UAH/USD.
|Показатель
|11.02.20
|12.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4166
|24.4897
|0.3
Данные: НБУ
|
|
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