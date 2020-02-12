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В НБУ рассказали, что мешает возобновлению кредитования и ипотеки
Для восстановления масштабного кредитования бизнеса и ипотеки необходимо усилить защиту прав кредиторов, реформировать судебную систему и увеличивать количество прозрачных и качественных заемщиков.
Об этом написала первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в колонке для Экономической правды.
По ее словам, премия за риск и накладные расходы при кредитовании для банков составляют в среднем от 4 до 6% годовых в стоимости кредита.
"С одной стороны, экономика и бизнес нуждаются в ресурсах, банки имеют достаточно ликвидности. Но с другой - высокие риски и сопутствующие расходы делают кредитную ставку неприемлемой. Другая сторона проблемы - недостаточная прозрачность структур собственности и финансовой отчетности заемщиков", - написала Рожкова.
По мнению НБУ, банки не хотят принимать на себя дополнительные неоправданные риски.
"Серьезной преградой на пути возобновления кредитования остается премия за риск. Для этого усилий исключительно банков и финансового регулятора недостаточно.
Речь идет о судебной системе, разрешительной системе и системе работы других государственных институтов, которые должны обеспечивать равные правила игры, конкуренцию, приемлемый инвестиционный климат", - говорится в колонке.
Результаты последнего опроса банков свидетельствуют, что именно это основное препятствие для полноценного возобновления кредитования.
"Еще один наш приоритет - запуск ипотеки. В прошлом году мы спросили у банков: "Почему вы не кредитуете ипотеку?", - пишет первая заместительница Якова Смолия.
Три основных ответа звучали так:
* Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам;
* Незащищенность прав кредиторов;
* Непрозрачность первичного рынка жилья.
По словам Рожковой, несколько шагов позволят решить проблемы рынка недвижимости.
"Прозрачность рынка недвижимости, в том числе за счет доступа участников рынка к госреестрам; усиление ответственности застройщика за нарушение условий соглашения; введение работающих генпланов городов, и соблюдение государственных строительных норм", - говорится в колонке.
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