Курс доллара слабо меняется 12 февраля на фоне снижения числа новых заболевших коронавирусом

Курс доллара к основным мировым валютам в среду утром почти не меняется, рынки оценивают ситуацию вокруг нового коронавируса из Китая и его влияние на экономику на фоне данных о снижении числа новых случаев заболевания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару снижался до 1,0912 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0914 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 98,78 пункта.

Согласно сообщениям СМИ, рост числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, во вторник стал минимальным с конца января. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.

При этом в понедельник государственный комитет по здравоохранению КНР сообщил, что число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, снижается шестой день подряд.

"Рынки обращают внимание на скорость распространения, скорость заражения и думают, что, может быть, эти уровни выравниваются и пришла пора двигаться дальше. Но пока он (коронавирус - ред.) остается внутри Китая, а США чувствуют себя изолированными, доллар продолжает показывать хорошую динамику", - цитирует агентство Рейтер мнение стратега отдела исследований Pepperstone в Мельбурне Шона МакЛина (Sean MacLean).

Коронавирус представляет риски для ряда экономических сфер, таких как торговля, перевозки и туризм. Рынки опасаются, что ситуация вокруг заболевания и карантинные меры могут сдержать рост экономики Китая и повлиять на рост мировой экономики. Пока нет точных оценок влияния коронавирусу на экономику страны и мира в целом.