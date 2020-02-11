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Золото 11 февраля умеренно дешевеет на восстановлении фондового рынка
17:59 11.02.2020 |
Стоимость золота продолжает снижаться умеренными темпами во вторник, так как инвесторы становятся более склонными к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 6,5 доллара, или на 0,41%, до 1572,95 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,64%, до 17,672 доллара за унцию.
Беспокойства инвесторов относительно рисков замедления экономики ослабло на фоне сообщения о том, что 10 февраля в Китае было зафиксировано меньше новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, чем в предыдущий день.
Кроме того, в Китае постепенно возобновляется работа промышленных предприятий, которые были на продленных "каникулах" из-за коронавируса. Изначально они должны были вернуться к работе 31 января после недельного празднования Нового года по лунному календарю, однако эта дата была сдвинута на 3 февраля, а затем - на 10 февраля.
"Рынок акций восстанавливается, китайская экономика пытается вернуться к нормальной жизни, поэтому неудивительно, что активы... такие как золото, находятся под давлением", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).
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