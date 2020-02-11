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Депозитные ставки для физлиц 11.02.20
17:25 11.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|12.46
|1.15
|0.39
|6 мес.
|13.05
|1.53
|0.68
|9 мес.
|12.87
|1.73
|0.71
|12 мес.
|13.10
|1.93
|0.95
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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