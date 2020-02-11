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В 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши
13:20 11.02.2020 |
По итогам 2019 года больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, при этом Россия по объему переводов оказалась на третьем месте.
Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.
По предварительным данным объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе официальными и неформальными каналами).
Это на 7,8% больше, чем годом ранее (в 2018 году объем переводов составил 11,1 млрд долларов).
По предварительным данным наибольшие объемы переводов в Украину поступили из следующих стран: Польша (3,8 млрд долларов), Чехия (1,1 млрд долларов), Россия (1 млрд долларов), Соединенные Штаты Америки (0,98 млрд долларов) и Великобритания (0,6 млрд долларов).
73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ранее прогнозировал объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 11,5 млрд долларов по итогам 2019 года.
Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.
Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.
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