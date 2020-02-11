Справочный курс гривны 11 февраля вырос на 10,7 коп до уровня 24,5237 грн/$1

|Показатель
|10.02.20
|11.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5237
|24.4166
|0.435
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12:25 11.02.2020 |
Национальный банк 11 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,7 коп. до 24,4166 UAH/USD.
|Показатель
|10.02.20
|11.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5237
|24.4166
|0.435
Данные: НБУ
|
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