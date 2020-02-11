Доллар стабилен к евро и иене 11 февраля, фунт стерлингов растет

Доллар США не демонстрирует существенных колебаний по отношению к евро и японской иене в ходе торгов во вторник, фунт стерлингов дорожает в паре с долларом и евро.

Евро торгуется днем в районе $1,0916 против $1,0911 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится около 119,87 иены по сравнению со 119,77 иены в понедельник. Курс доллара составляет 109,84 иены против 109,77 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, не меняется по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,09%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2937 против $1,2914 в предыдущий рабочий день и 1,1852 евро против 1,1837 евро.

Опубликованные во вторник статданные свидетельствуют, что ВВП Великобритании в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики в среднем также прогнозировали нулевое изменение, сообщает Trading Economics.

В октябре-декабре экономика продемонстрировала подъем на 1,1% в годовом выражении, показали предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Показатель тоже совпал с ожиданиями.

Также ONS сообщило, что промышленное производство в декабре выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упало на 1,8% в годовом выражении.

Австралийский доллар продолжает демонстрировать уверенный рост по отношению к доллару США. Австралийская нацвалюта находится в районе $0,6708 против $0,6685 в предыдущий рабочий день.

Трейдеры следят за новостями о распространении эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

В КНР по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (18:00 EET понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В то же время, почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек.

Накануне состоялись выступления нескольких представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер сказал в понедельник, что американская экономика находится в хорошем состоянии, отметив, что на данный момент он не видит причин корректировать ключевую ставку.

Харкер сказал, что "еще слишком рано говорить о том, какие последствия будет иметь распространение коронавируса для мировой экономики", при этом добавив, что негативное воздействие эпидемии на китайскую экономику - это то, за чем стоит наблюдать.

Председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также заявила, что на данный момент не видит необходимости снижать процентную ставку в ближайшей перспективе.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, а днем позже - в Банковском комитете Сената.

