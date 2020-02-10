Объем неработающих кредитов в банках в 2019г снизился до 48,4% – НБУ

Объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 в.п. по 2019 год). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.

По данным НБУ, основными факторами улучшения качества кредитных портфелей являются:

* рост нового розничного кредитования (около 30% г/г). Это улучшило качество розничного портфеля - за 2019 год доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 п.п. до 34,1%;

* значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму свыше 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мер, государственные банки (кроме "ПриватБанка") сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

* масштабная работа по очистке портфелей, осуществлена иностранными банками путем продажи NPLs и списания за счет резервов. Доля проблемных кредитов в банках иностранных банковских групп (кроме российских) сократилась с 23,1% до 16%;

* укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента NPLs в иностранной валюте;

"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95% Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и впредь избавляться от неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти (вместе с "ПриватБанком") всех проблемных кредитов", - отметила исполняющий обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, по данным агентства Standard & Poor's Global Ratings высокий показатель проблемных кредитов определяется прежде всего объемом проблемных кредитов "ПриватБанка", которые составляют 83% его кредитного портфеля, "что обусловлено тем фактом, что портфель корпоративных кредитов почти полностью состоит из кредитов связанным сторонам". При этом доля проблемных кредитов частных украинских банков составляет чуть менее 25%.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).