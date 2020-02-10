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Депозитные ставки для физлиц 10.02.20
17:15 10.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|12.45
|1.09
|0.32
|6 мес.
|12.95
|1.48
|0.59
|9 мес.
|12.76
|1.64
|0.54
|12 мес.
|13.04
|1.86
|0.84
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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