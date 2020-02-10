Справочный курс гривны 10 февраля определен на уровне 24,5237 грн/$1

|Показатель
|07.02.20
|10.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5208
|24.5237
|0.01
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:23 10.02.2020 |
Национальный банк 10 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0,3 коп. до 24,5237 UAH/USD.
|Показатель
|07.02.20
|10.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5208
|24.5237
|0.01
Данные: НБУ
|
|
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16
|НБУ упростит выплату зарплаты в любом банке благодаря IBAN
|Объем неработающих кредитов в банках в 2019г снизился до 48,4% – НБУ
|Деловые ожидания на строительном рынке Украины в I кв. ухудшились на 2,8 п.п. - Госстат
|Депозитные ставки для физлиц 10.02.20
|Евро 10 февраля слабо дорожает к доллару после продолжительного падения
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее