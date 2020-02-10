Финансовые новости
- |
- 10.02.20
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 10.02.2020
10:42 10.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 10 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|24,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5500
|Креди Агриколь
|24,4100
|Правекс
|24,5500
|Укргазбанк
|24,4000
|Укрстройинвестбанк
|24,5500
|Украинский Капитал
|24,4000
|Окси банк
|24,6000
|Приватбанк
|24,4000
|Креди Агриколь
|24,6400
|Правекс
|24,4000
|Банк Сич
|24,6500
|Глобус
|24,4000
|Глобус
|24,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|24,4000
|Укргазбанк
|24,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,3902
|Райффайзен Банк Аваль
|24,7300
|Банк Сич
|24,3500
|Приватбанк
|24,7525
|Ощадбанк
|24,3000
|Ощадбанк
|24,8500
|Окси банк
|24,3000
|Проминвестбанк
|25,0000
|Проминвестбанк
|24,1000
|Украинский Капитал
|25,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|26,7300
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Украинский Капитал
|26,7000
|Правекс
|26,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7000
|Укрстройинвестбанк
|26,9500
|Банк Сич
|26,7000
|Креди Агриколь
|26,9900
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Окси банк
|27,0000
|Глобус
|26,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0300
|Креди Агриколь
|26,6100
|Банк Сич
|27,0500
|Приватбанк
|26,6000
|Глобус
|27,0500
|Правекс
|26,6000
|Укргазбанк
|27,0800
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Приватбанк
|27,1003
|Ощадбанк
|26,5000
|Проминвестбанк
|27,3500
|Проминвестбанк
|26,4500
|Ощадбанк
|27,5000
|Окси банк
|26,4500
|Украинский Капитал
|27,5000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16
|НБУ упростит выплату зарплаты в любом банке благодаря IBAN
|Объем неработающих кредитов в банках в 2019г снизился до 48,4% – НБУ
|Деловые ожидания на строительном рынке Украины в I кв. ухудшились на 2,8 п.п. - Госстат
|Депозитные ставки для физлиц 10.02.20
|Евро 10 февраля слабо дорожает к доллару после продолжительного падения
Это интересно
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее