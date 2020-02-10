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Золото дорожает 10 февраля на фоне дальнейшего распространения коронавируса
09:30 10.02.2020 |
Стоимость золота растет в понедельник утром, - распространение коронавируса поддерживает спрос на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,65 доллара, или на 0,1% - до 1575,05 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,06%, до 17,703 доллара за унцию.
Инвесторы не склонны рисковать на фоне дальнейшего распространения коронавируса. Точной оценки его влияния на экономику Китая и всего мира пока нет. При этом многие предприятия в Китае в понедельник начинают работу после длинных выходных.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
Золото традиционно считается надежным активом. Спрос на него растет при усилении глобальных рисков.
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