Золото дорожает 10 февраля на фоне дальнейшего распространения коронавируса

Стоимость золота растет в понедельник утром, - распространение коронавируса поддерживает спрос на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,65 доллара, или на 0,1% - до 1575,05 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,06%, до 17,703 доллара за унцию.

Инвесторы не склонны рисковать на фоне дальнейшего распространения коронавируса. Точной оценки его влияния на экономику Китая и всего мира пока нет. При этом многие предприятия в Китае в понедельник начинают работу после длинных выходных.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

Золото традиционно считается надежным активом. Спрос на него растет при усилении глобальных рисков.