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Дионисий Галикарнасский
Доллар дешевеет 10 февраля на неопределенности вокруг коронавируса и из-за слабых статданных
07:49 10.02.2020 |
Курс доллара к основным мировым валютам снижается в понедельник утром, сохранение неопределенности вокруг коронавируса и пятничная статистика по рынку труда сдерживают американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET курс евро к доллару рос до 1,0955 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0943 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 98,61 пункта.
Неопределенность вокруг коронавируса продолжают вызывать опасения рынков, поскольку до сих пор нет точных оценок от влияния заболевания на экономику Китая.
Несколько сдерживает курс доллара и пятничная статистика по рынку труда в США. Безработица в стране в январе неожиданно выросла до 3,6%, хотя аналитики ожидали ее сохранение на уровне декабря в 3,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост на 160 тысяч.
Снижение курса доллара отчасти поддерживается и коррекционной динамикой. На прошлой неделе индекс доллара поднялся примерно на 1,3% на фоне позитивных новостей по коронавирусу, в частности, после сообщений о лекарственных средствах по борьбе с болезнью.
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