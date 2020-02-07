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Депозитные ставки для физлиц 07.02.20
17:16 07.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|12.37
|1.04
|0.33
|6 мес.
|12.93
|1.45
|0.62
|9 мес.
|12.72
|1.61
|0.59
|12 мес.
|13.04
|1.86
|0.89
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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