За 2020 год сумма выплат по госдолгу составит 9 млрд долларов - НБУ

Из государственного бюджета Украины в 2020 году, как и в прошлом году, будут осуществляться значительные выплаты по долговым обязательствам. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).

По оценкам НБУ, потребность только в валютных средствах на выплату долговых обязательств с учетом обслуживания валютного долга превышает 9 млрд долларов.

"Однако в соотношении к ВВП (по прогнозу НБУ) общая финансовая потребность государственного бюджета в 2020 году, связанная с долговым операциям (погашение и обслуживание), несколько уменьшится (до 9,9% по сравнению с 11,7% в 2019 году)", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что в 2020 году дефицит и долговые обязательства традиционно планируется профинансировать преимущественно за счет заимствований.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.

Отметим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Таким образом разница погашением и заимствованиями в 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета, которые запланированы на уровне 1180 млрд грн.