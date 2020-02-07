|Показатель
|06.02.20
|07.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5835
|24.5208
|0.26
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:35 07.02.2020 |
Национальный банк 7 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 6,27 коп. до 24,5208 UAH/USD.
|Показатель
|06.02.20
|07.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5835
|24.5208
|0.26
Данные: НБУ
|
|
|Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука
|Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли
|Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон
|Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Справочный курс гривны 7 февраля повышен на 6,27 коп до 24,5835 грн/$1
|Продажи элитного жилья на первичном рынке Киева в 2019г составили $0,4 млрд
|Биржи АТР 7 февраля закрылись в основном снижением после трехдневного роста
|Международные резервы Украины могут вырасти до $32 миллиардов - Нацбанк
|НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%
|Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%
|Украинские банки в 2019г сократили количество структурных подразделений на 6% - НБУ
|Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала
|Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии
|Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы
|Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты
|Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе
|Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд
|Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC