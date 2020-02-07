Международные резервы Украины могут вырасти до $32 миллиардов - Нацбанк

При сохранении интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшем сотрудничестве с МВФ международные резервы Украины могут вырасти до 32 млрд долл. США.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2020 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Дефицит текущего счета в 2020-2022 годах будет находиться в приемлемых пределах (3-4% ВВП) благодаря постепенному оживлению мировой экономической активности и торговле на фоне заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также росту производительности украинской экономики. Сохранение интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшее сотрудничество с МВФ позволят увеличить международные резервы до более чем 32 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в 2020 году резервы превысят 29 млрд долл. США, и продолжат увеличиваться в последующие годы.

Как сообщал Укринформ, по итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года достигли 25,3 млрд долл. США (в эквиваленте). Такой объем резервов достиг семилетнего максимума - последний раз больше вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года.