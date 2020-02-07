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НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%
Национальный банк Украины (НБУ) понизил прогноз роста денежной базы в Украине в 2020 году до 6,1% с 6,5% и повысил оценку роста денежной массы до 10,1% с 8,9%, сообщается в инфляционном отчете НБУ в пятницу.
Согласно ему, в первом квартале ожидается снижение этих показателей соответственно на 4,1% и 1,5%, тогда как основной рост - на четвертый квартал: 6,1% и 10,1% соответственно.
Во втором квартале этого года НБУ ожидает стабильной денежной базы с увеличением ее всего на 0,2% в третьем квартале, тогда как денежная маса в эти кварталы, по оценкам регулятора, добавит соответственно 2,3% и 4,5%.
На 2021 год центробанк также понизил прогноз роста денежной базы до 6,1% с 6,3%, повысив оценку роста денежной массы до 9,5% с 9,2%. Поквартальная динамика будет такой же, как и в текущем году.
Согласно отчету, центробанк ожидает, что в 2022 году денежная база увеличится на 5,6%, масса - 9,4%.
Как сообщалось, за 2019 год денежная база выросла на 9,6% - до 477,49 млрд грн, масса - на 12,3%, до 1 трлн 435,03 млрд грн.
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