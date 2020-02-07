Финансовые новости
- |
- 07.02.20
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%
Национальный банк Украины (НБУ), на минувшей неделе понизивший учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки в Украине с 8% до 7% годовых.
"Это стало следствием переоценки равновесного реального обменного курса гривни. Сегодня структурные характеристики экономики Украины согласуются с более крепким равновесным курсом, чем ожидалось ранее", - поясняется в инфляционном отчете центробанка в пятницу.
Согласно новым оценкам, Нацбанк имеет возможность в перспективе снизить учетную ставку существеннее, чем предполагалось ранее, - до 7%.
"Такой уровень процентной ставки будет равновесным для украинской экономики, когда инфляция будет находиться на уровне цели, а ВВП и занятость - на потенциальном уровне", - отмечает НБУ.
Как сообщалось, НБУ с 31 января снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. НБУ также улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8% и заявил о планах снижения учетной ставки к концу этого года до 7% годовых вместо ранее озвученной оценки в 9% годовых.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука
|Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли
|Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон
|Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 7 февраля закрылись в основном снижением после трехдневного роста
|Международные резервы Украины могут вырасти до $32 миллиардов - Нацбанк
|НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%
|Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%
|Украинские банки в 2019г сократили количество структурных подразделений на 6% - НБУ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.02.20
Это интересно
|Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы
|Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты
|Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе
|Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд
|Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC
|Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
|16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность