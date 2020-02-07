Финансовые новости
- |
- 07.02.20
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото слабо дешевеет 7 февраля в отсутствие новых факторов риска
08:14 07.02.2020 |
Цена на золото слабо снижается в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом, а также за торговыми отношениями США и КНР.
По состоянию на 7.30 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65 доллара, или на 0,04% - до 1569,55 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,2%, до 17,788 доллара за унцию.
В пятницу трейдеры, в частности, обратили внимание на сообщения китайских СМИ о телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Си Цзиньпин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на развитие китайской экономики в долгосрочной перспективе.
В четверг министр финансов КНР заявил, что страна с 14 февраля вдвое снизит пошлины на ряд американских товаров общим объемом импорта 75 миллиардов долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли
|Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон
|Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко
|Реинтеграция деоккупации: Почему ветеранов отделяют от Крыма и Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Систему PayPal пока не интересует Украина как рынок - Дубилет
|Золото слабо дешевеет 7 февраля в отсутствие новых факторов риска
|Доллар коррекционно дешевеет 7 февраля после обновления локальных максимумов
|Биржи АТР снижаются 7 февраля на фоне числа случаев заражения коронавирусом
|Биржи США 6 февраля закрылись в «зелёной зоне» на фоне заявлений Китая по пошлинам
|«Ощадбанк» выдал первый «доступный кредит» для бизнеса
|Разработчик Telegram Open Network обнародовал детали алгоритма консенсуса платформы
Это интересно
|Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты
|Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе
|Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд
|Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC
|Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
|16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность
|Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет