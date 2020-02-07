Золото слабо дешевеет 7 февраля в отсутствие новых факторов риска

Цена на золото слабо снижается в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом, а также за торговыми отношениями США и КНР.

По состоянию на 7.30 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65 доллара, или на 0,04% - до 1569,55 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,2%, до 17,788 доллара за унцию.

В пятницу трейдеры, в частности, обратили внимание на сообщения китайских СМИ о телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Си Цзиньпин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на развитие китайской экономики в долгосрочной перспективе.

В четверг министр финансов КНР заявил, что страна с 14 февраля вдвое снизит пошлины на ряд американских товаров общим объемом импорта 75 миллиардов долларов.