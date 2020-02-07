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Доллар коррекционно дешевеет 7 февраля после обновления локальных максимумов
08:11 07.02.2020 |
Курс доллара в пятницу утром коррекционно снижается после обновления локальных максимумов в четверг на позитивной статистике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 EET курс евро к доллару растет до 1,0981 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,098 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 109,89 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,05%, до 98,44 пункта.
В четверг доллар дорожал к иене до двухнедельного максимума, а индекс доллара обновил максимум с начала года. Сильное влияние на настроения валютных инвесторов оказала позитивная статистика по числу заявок на пособие по безработице в США. По данным минтруда страны, число заявок за неделю, завершившуюся 1 февраля, уменьшилось на 15 тысяч, обновив минимум с апреля 2019 года.
Рынки также продолжают следить за распространением коронавируса. В пятницу эту тему обсудили по телефону председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп.
"Существует мнение, что коронавирус затронет экономику США меньше, чем Китай или другие страны, так что это является фактором укрепления доллара", - прокомментировал агентству Рейтер главный валютный стратега в Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся - в Китае. Еще в 24 странах заболели 225 человек, один скончался.
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