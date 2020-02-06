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Разработчик Telegram Open Network обнародовал детали алгоритма консенсуса платформы
19:01 06.02.2020 |
Сооснователь Telegram Николай Дуров описал схему работы алгоритма консенсуса Catchain Consensus Protocol, лежащего в основе блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
Catchain является алгоритмом Byzantine Fault Tolerant (BFT), то есть поддерживает функциональность сети даже в тех случаях, когда некоторые ее узлы ненадежны или вредоносны. Catchain будет работать до тех пор, пока надежными остаются две трети узлов, что эквивалентно теоретическому пределу, установленному для BFT-решений.
Протокол занимается проверкой каждого нового сгенерированного блока. Если валидаторы не подтверждают блок за ограниченное время, Catchain не пропускает его в сеть.
Чтобы гарантировать правильность голосования по блокам, выдвигающие их на голосование и голосующие валидаторы меняются ролями с каждым новым раундом.
Ожидается, что блокчейн TON будет иметь не более 100 валидаторов для главной цепи (masterchain) и от 10 до 30 для каждой дочерней цепи (shardchain). Согласно проведенным в 2018 году тестам, блок может генерироваться каждые пять секунд, проходя процедуру полного согласования.
Закрытое тестирование платформы TON стартовало в апреле 2019 года. Доступ к тестовой версии получили несколько профессиональных команд, состоящих из блокчейн-разработчиков из разных стран мира, в том числе из России.
Однако официальный запуск проекта отложен на неопределенный срок из-за иска к компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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