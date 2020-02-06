Справочный курс гривны 6 февраля повышен на 25,75 коп до 24,5835 грн/$1

|Показатель
|05.02.20
|06.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.8407
|24.5835
|1.04
Данные: НБУ
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12:33 06.02.2020 |
Национальный банк 6 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 25,75 коп. до 24,5835 UAH/USD.
|Показатель
|05.02.20
|06.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.8407
|24.5835
|1.04
Данные: НБУ
|
|
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