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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.02.2020
11:28 06.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 6 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|24,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|24,7000
|Приватбанк
|24,5500
|Правекс
|24,7000
|Креди Агриколь
|24,5100
|Укрстройинвестбанк
|24,7000
|Укргазбанк
|24,5000
|Креди Агриколь
|24,7400
|Правекс
|24,5000
|Банк Сич
|24,7500
|Глобус
|24,5000
|Окси банк
|24,7800
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5000
|Глобус
|24,8000
|Окси банк
|24,4500
|Укргазбанк
|24,8000
|Мисто Банк
|24,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,8300
|Банк Сич
|24,4500
|Приватбанк
|24,8756
|Райффайзен Банк Аваль
|24,4498
|Ощадбанк
|25,0000
|Украинский Капитал
|24,4000
|Украинский Капитал
|25,0000
|Ощадбанк
|24,3000
|Проминвестбанк
|25,1000
|Проминвестбанк
|24,2000
|Мисто Банк
|25,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0270
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2000
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Креди Агриколь
|27,2000
|Укргазбанк
|27,0000
|Укрстройинвестбанк
|27,2000
|Банк Сич
|27,0000
|Глобус
|27,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9500
|Окси банк
|27,3000
|Правекс
|26,9000
|Банк Сич
|27,3500
|Приватбанк
|26,8800
|Укргазбанк
|27,3500
|Мисто Банк
|26,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3800
|Креди Агриколь
|26,8500
|Приватбанк
|27,3973
|Глобус
|26,8500
|Правекс
|27,5000
|Проминвестбанк
|26,8000
|Украинский Капитал
|27,5000
|Окси банк
|26,8000
|Проминвестбанк
|27,7000
|Украинский Капитал
|26,7000
|Мисто Банк
|27,8000
|Ощадбанк
|26,7000
|Ощадбанк
|27,8000
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