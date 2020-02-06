Финансовые новости
- |
- 06.02.20
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.02.20
10:44 06.02.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|03.01
|11.3889
|10.4646
|10.8869
|08.01
|11.1186
|10.3745
|09.01
|10.3208
|10.01
|12.2500
|11.2505
|11.01
|12.4000
|13.01
|12.0125
|10.2636
|14.01
|11.9386
|10.2529
|15.01
|12.0571
|10.2442
|16.01
|12.0688
|10.2379
|17.01
|12.2575
|11.1916
|20.01
|12.2336
|21.01
|12.3000
|10.2224
|22.01
|12.2563
|10.2603
|23.01
|12.1433
|10.2771
|24.01
|12.1889
|12.51
|10.2680
|11.0946
|27.01
|12.1833
|10.2352
|28.01
|11.7538
|10.2762
|29.01
|12.1313
|10.3201
|30.01
|11.8417
|10.2662
|31.01
|8.7053
|11.0531
|03.02
|9.5014
|8.3878
|04.02
|9.5562
|8.0919
|05.02
|9.4714
|7.9995
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?
|Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским
|«Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука
|Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект «О медиа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 6 февраля закрылись уверенным ростом на ослаблении торговых опасений
|Справочный курс гривны 6 февраля повышен на 25,75 коп до 24,5835 грн/$1
|НБУ выявил подозрительные операции клиентов банков на десятки миллиардов
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.02.2020
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.02.20
|Остаток средств на корсчетах банков 06.02.20
Это интересно
|Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
|16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность
|Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет
|Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии
|Круизные теплоходы США переходят на СПГ
|Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30