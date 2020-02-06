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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.02.20

10:44 06.02.2020 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредит и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
03.01
11.3889




10.4646
10.8869



08.01
11.1186




10.3745




09.01





10.3208




10.01
12.2500





11.2505



11.01
12.4000









13.01
12.0125




10.2636




14.01
11.9386




10.2529




15.01
12.0571




10.2442




16.01
12.0688




10.2379




17.01
12.2575





11.1916



20.01
12.2336









21.01
12.3000




10.2224




22.01
12.2563




10.2603




23.01
12.1433




10.2771




24.01
12.1889

12.51


10.2680
11.0946



27.01
12.1833




10.2352




28.01
11.7538




10.2762




29.01
12.1313




10.3201




30.01
11.8417




10.2662




31.01





8.7053
11.0531



03.02
9.5014




8.3878




04.02
9.5562




8.0919




05.02
9.4714




7.9995




Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
 

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