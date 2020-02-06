В Canaan прогнозируют подорожание ASIC-майнеров из-за коронавируса в Китае

Цена на оборудование для майнинга вырастет в феврале-марте, поскольку карантин в Китае из-за вспышки коронавируса нарушил работу производителей на неопределенное время. Такое мнение высказал директор по продажам Canaan Чэнь Фэн в интервью 8btc.

Все ведущие производители «асиков», включая Bitmain, Canaan, Innosilicon и MicroBT, уведомили клиентов, что сроки производства и поставок оборудования будут перенесены.

По мнению представителя Canaan, большинство компаний отложат возобновление работы на сроки более поздние, чем 10-15 февраля. Кроме того, неясно, когда станет доступна дешевая логистика.

В результате дефицита нового оборудования при высоком спросе цена на него пойдет вверх.

Коронавирус повлиял и на индустрию майнинга. По словам основателя майнингового пула BTC.TOP Цзяна Чжуера, на время празднования китайского Нового года на фермах оставалась часть дежурного персонала, а сейчас из-за карантина возникают сложности с возвращением к штатной численности сотрудников.

Также ограничительные меры не дают возможности отдавать в ремонт сломанное оборудование. Но электроснабжение ферм пока остается стабильным, как и хешрейт сети биткоина, подчеркнул он.

Напомним, в октябре Canaan заявила, что получила на 2020 год предзаказов на 500 тысяч ASIC-майнеров, а эксперт предсказал отказ компании от производства этого оборудования в будущем.