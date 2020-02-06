Курс доллара США 6 февраля стабилен к евро и слабо растет к иене

Курс доллара США в четверг практически стабилен в паре с евро и слабо повышается относительно иены.

Днем ранее американская нацвалюта подорожала благодаря позитивной статистике.

В частности, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года, по данным отраслевой организации ADP Employer. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе увеличился до 55,5 пункта с 54,9 пункта в предшествующий месяц, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 55 пунктов. Текущее значение индикатора является максимальным за пять месяцев.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала "уханьский коронавирус" новым фактором неопределенности в мировой экономике.

"В то время как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус, - сказала она в ходе выступления в Париже. - Поэтому мы продолжаем внимательно следить за этими рисками и их воздействием на наш основной сценарий развития экономики".

Между тем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что пока не видит какого-либо реального влияния вируса на экономику США, сообщает агентство Bloomberg.

Евро торгуется утром в районе $1,0998 против $1,0999 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 120,93 иены по сравнению со 120,80 иены в среду. Курс доллара составляет 109,95 иены против 109,83 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,01% относительно предыдущего дня. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,02%.

Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,2985 против $1,3057 в предыдущий рабочий день и на уровне 1,1845 евро против 1,1849 евро.