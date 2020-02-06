Золото дешевеет 6 февраля на возвращении рисковых настроений после статистики из США

Стоимость золота снижается в четверг утром на позитивных экономических данных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,15 доллара, или на 0,24%, до 1559,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,45%, до 17,677 доллара за унцию.

Снижению стоимости металла способствовали позитивные статданные из США. Накануне данные американского Института управления поставками показали, что индекс деловой активности в январе неожиданно поднялся до 55,5% с уровня декабря в 54,9%.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. В среду китайские СМИ сообщили о том, что ученые страны провели тесты и определили два лекарственных средства, которые могут помочь в борьбе с новым вирусом. Несмотря на то, что официальных подтверждений со стороны Всемирной организации здравоохранения не последовало, новости снизили опасения инвесторов и вернули рисковые настроения на рынки.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.