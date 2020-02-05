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НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд
18:47 05.02.2020 |
В январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).
Как сообщается на сайте НБУ, показатель резервов стал максимальным за последние 7 лет - с ноября 2012 года.
По информации регулятора, рост резервов в январе обусловлен успешным размещением правительством еврооблигаций, а также операциями НБУ по управлению резервами и на валютном рынке.
Так, в конце января правительство разместило евробонды на 1,25 млрд евро.
В то же время на обслуживание и погашение валютного госдолга за месяц было потрачено 656 млн долл.
При этом Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском рынке на 98 млн долл.
Кроме того, в результате переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на 170,6 млн долл.
По оценкам НБУ, текущий объем резервов покрывает 3,9 месяца будущего импорта.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума.
В конце января Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2020 года до 29,3 млрд долл. с 24 млрд долл., прогнозируемых ранее.
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