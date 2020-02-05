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Цена золота 5 февраля остаётся в плюсе на рисках коронавируса
18:03 05.02.2020 |
Стоимость золота в среду находится в "зелёной" зоне на фоне сохранения рисков вокруг дальнейшего распространения коронавируса, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.49 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,3 доллара, или на 0,15%, до 1557,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивается на символические 0,01%, до 17,562 доллара за унцию.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и заявила, что на данный момент не существует известных эффективных средств против вируса.
Давление на котировки метала также оказывает статистика из США. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 291 тысячу.
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