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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.02.2020
12:34 05.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|24,8500
|Правекс
|24,8500
|Украинский Капитал
|24,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,8800
|Креди Агриколь
|24,7100
|Банк инвестиций и сбережений
|24,9000
|Приватбанк
|24,7000
|Креди Агриколь
|24,9400
|Глобус
|24,7000
|Банк Сич
|24,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|24,7000
|Окси банк
|24,9500
|Банк Сич
|24,7000
|Укргазбанк
|24,9500
|Укргазбанк
|24,6500
|Укрстройинвестбанк
|24,9500
|Правекс
|24,6500
|Глобус
|25,0000
|Ощадбанк
|24,6500
|Приватбанк
|25,0000
|Окси банк
|24,6500
|OTP Bank
|25,0500
|Мисто Банк
|24,6500
|Ощадбанк
|25,1500
|Укрстройинвестбанк
|24,5700
|Мисто Банк
|25,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,5700
|Украинский Капитал
|25,2500
|Проминвестбанк
|24,4000
|Проминвестбанк
|25,3000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|27,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Укрстройинвестбанк
|27,3000
|Креди Агриколь
|27,5000
|Украинский Капитал
|27,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5300
|Правекс
|27,2500
|Банк Сич
|27,5500
|Глобус
|27,2500
|Правекс
|27,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2500
|Укргазбанк
|27,5500
|Банк Сич
|27,2500
|Укрстройинвестбанк
|27,5500
|Укргазбанк
|27,2000
|Глобус
|27,6000
|Окси банк
|27,2000
|Приватбанк
|27,6243
|Приватбанк
|27,1500
|Окси банк
|27,6900
|Мисто Банк
|27,1500
|OTP Bank
|27,7500
|Креди Агриколь
|27,1500
|Ощадбанк
|27,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,1002
|Проминвестбанк
|27,9000
|Проминвестбанк
|27,0000
|Мисто Банк
|28,0000
|Ощадбанк
|26,8000
|Украинский Капитал
|28,1000
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