Справочный курс гривны 5 февраля повышен на 2,5 коп до 24,8407 грн/$1

|Показатель
|04.02.20
|05.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.8646
|24.8407
|0.1
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:31 05.02.2020 |
Национальный банк 5 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2,5 коп. до 24,8407 UAH/USD.
|Показатель
|04.02.20
|05.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.8646
|24.8407
|0.1
Данные: НБУ
|
|
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