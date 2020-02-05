Венесуэльские продавцы отказываются принимать El Petrо

Розничные продавцы в Венесуэле отказываются принимать к оплате национальную цифровую валюту El Petro, продвигаемую президентом Мадуро, так как после перевода активов в фиат они получают боливары по значительно заниженному курсу. Об этом сообщает Bitcoinist.

Причиной является то, что центробанк Венесуэлы производит обмен El Petro по курсу его покупки. Однако в 2019 году цифровая валюта потеряла практически 99% от стоимости, что обесценивает вложения в El Petro.

По этой причине экс-глава Национального совета торговли и услуг Венесуэлы Consecomercio Мария Каролина Узкатеги даже назвала El Petro мошенничеством.

«El Petro - это настоящий скам для продавцов, потому что то, что они могли сделать в начале года с этой валютой, отличается от того, что они могут сейчас», - заявила она.

При этом, согласно информации Wall Street Journal, администрация президента намерена ввести «ценовою полицию», которая среди прочего будет следить за принятием магазинами El Petro.

Напомним, Николас Мадуро всячески способствует распространению El Petro. По распоряжению президента ряд предприятий Венесуэлы обязали совершать сделки в El Petro, а затем Николас Мадуро заявил, что в стране будет действовать новая система зарплат и цен, привязанная к национальной криптовалюте.

Кроме того, в январе президент распорядился открыть казино в Каракасе, в котором можно будет делать ставки в El Petro.