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Курс доллара слабо меняется 5 февраля в ожидании новых экономических стимулов в связи с коронавирусом
08:25 05.02.2020 |
Курс доллара в среду утром показывает слабую разнонаправленную динамику к иене и евро на фоне ожиданий дополнительных стимулирующих китайскую экономику мер от властей КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET курс евро к доллару снижается до 1,1037 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1042 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 109,43 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,04%, до 98 пунктов.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации с распространением коронавируса в мире и его влиянием на экономику. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, еще один заболевший умер в Гонконге.
На этой неделе китайский центробанк уже предоставил рынку дополнительную ликвидность в размере около 174 миллиардов долларов. Теперь инвесторы ожидают дальнейших мер с целью помочь экономике страны восстановится от последствий вспышки. На рынке усиливаются ожидания, что Народный банк Китая понизит свою ключевую кредитную ставку на заседании 20 февраля.
По словам аналитиков JP Morgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, аппетит к риску вернется не раньше, чем инвесторы увидят некоторую стабилизацию с числом заболевших и увеличение числа выздоровевших.
Рынки также обратили внимание на статистику из Китая. Данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в январе снизился до 51,8 пункта с 52,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя до 52,6 пункта. Позднее в среду инвесторы ожидают макростатистику из Европы и США.
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