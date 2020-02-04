Справочный курс гривны 4 февраля повышен на 24,5 коп до 24,8646 грн/$1

|Показатель
|03.02.20
|04.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.1097
|24.8646
|0.98
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:29 04.02.2020 |
Национальный банк 4 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 24,5 коп. до 24,8646 UAH/USD.
|Показатель
|03.02.20
|04.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.1097
|24.8646
|0.98
Данные: НБУ
|
|
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