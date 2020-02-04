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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.02.20
10:56 04.02.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|03.01
|11.3889
|10.4646
|10.8869
|08.01
|11.1186
|10.3745
|09.01
|10.3208
|10.01
|12.2500
|11.2505
|11.01
|12.4000
|13.01
|12.0125
|10.2636
|14.01
|11.9386
|10.2529
|15.01
|12.0571
|10.2442
|16.01
|12.0688
|10.2379
|17.01
|12.2575
|11.1916
|20.01
|12.2336
|21.01
|12.3000
|10.2224
|22.01
|12.2563
|10.2603
|23.01
|12.1433
|10.2771
|24.01
|12.1889
|12.51
|10.2680
|11.0946
|27.01
|12.1833
|10.2352
|28.01
|11.7538
|10.2762
|29.01
|12.1313
|10.3201
|30.01
|11.8417
|10.2662
|31.01
|8.7053
|11.0531
|03.02
|9.5014
|8.3878
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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