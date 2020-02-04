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Глава Mastercard раскрыл причины выхода компании из Libra
08:17 04.02.2020 |
Причинами выхода платежной компании Mastercard из проекта цифровой валюты Libra от Facebook стали не только трудности с регуляторами, но и опасения по поводу соблюдения бизнес-модели. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Mastercard Аджай Банга.
По его словам, ключевые члены Libra Association не смогли бы твердо пообещать «не делать ничего, что не полностью соответствует законодательству». Речь идет о нормах KYC/AML и управлении данными.
«Каждый раз в разговоре с основными сторонниками Libra, я спрашивал, закрепят ли они это в письменном виде. Они этого не гарантировали», - отметил Банга.
Он также не понимал, как Libra планирует зарабатывать деньги. Помимо этого, СЕО Mastercard встревожило, что Facebook позиционировал Libra как инструмент для повышения финансовой доступности, но затем захотел связать его с фирменным цифровым кошельком Calibra.
«Из альтруистической идеи это пришло к их собственному кошельку. Мне кажется, что это неправильно. Валюта, выпускаемая правительствами, должна быть понятна как инструмент, который вы должны иметь возможность использовать для покупки, например, риса или велосипедов. Но если вам платят в монетах Libra, которые идут в Calibra, а затем конвертируются в фунты, чтобы купить рис, я не понимаю, как это работает», - сказал Банга.
Некоторые аналитики указывают, что у Mastercard были и другие причины отказаться от участия в проекте, так как платежная система на основе блокчейна может в будущем превратиться в глобальную платежную онлайн-сеть, создавая существенную угрозу для Mastercard.
Тем не менее Банга появление такой системы угрозой не считает:
«У нас более 30 тысяч банков по всему миру, связанных с 60 млн торговых компаний, миллиарды пользователей в 200 странах, а системы соответствуют местному регулированию каждой из этих стран. Все, даже цифровые гиганты, понимают, что проделана сложная работа и что лучше, быстрее и дешевле сотрудничать с Mastercard», - добавил он.
Напомним, Mastercard вышла из проекта Libra в октябре прошлого года. Ранее со-президент Mastercard Asia Pacific Ари Саркер главной причиной этого решения назвал несоответствие цифровой монеты некоторым базовым нормам регулирования платежей.
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