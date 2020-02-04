В Украине госбанк выдал первый доступный кредит для бизнеса

В Украине государственный банк выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предпринимателю из Винницы.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Только один из государственных банков выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%", - написал Гончарук.

Он добавил, что эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети своих продуктовых магазинов - оборудование нового супермаркета площадью 903 м².

Как сообщалось, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше рабочих мест будет создано, тем большую компенсацию процентов по кредиту получат предприниматели. К программе уже присоединились четыре банка, в которые можно подавать заявки на получение кредита на сумму до 1,5 млн грн на срок до 5 лет.