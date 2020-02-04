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Объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже превысил $100 млрд
17:50 03.02.2020 |
Совокупный объем торгов фьючерсами на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME) с момента запуска продукта в декабре 2017 года превысил $100 млрд (эквивалент 13,5 млн BTC). Об этом управляющий директор CME Group Тим Маккорт сказал в комментарии Cointelegraph.
CME Group биржа запустила торги биткоин-фьючерсами в декабре 2017 года спустя неделю после того, как такой же продукт предложила Чикагская биржа опционов (CBOE).
При этом, если CBOE сняла биткоин-фьючерсы с торгов в марте 2019, CME Group отказываться от них не планирует, параллельно изучая возможность запуска аналогичного продукта для Ethereum.
«Наши фьючерсы на биткоин развивались в течение последних двух лет, и сегодня они являются одними из наиболее ликвидных деривативов на биткоин, доступных во всем мире», - сказал Тим Маккорт.
Кроме того, в январе 2020 года Чикагская товарная биржа запустила торговлю биткоин-опционами, составив таким образом конкуренцию биржи Bakkt, торги опционами на которой стартовали в декабре 2019.
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