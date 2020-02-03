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Депозитные ставки для физлиц 03.02.20
17:39 03.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|13.03
|1.15
|0.37
|6 мес.
|13.64
|1.49
|0.64
|9 мес.
|13.61
|1.76
|0.73
|12 мес.
|13.77
|1.93
|0.92
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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