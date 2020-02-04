Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $98 млн
12:12 03.02.2020 |
В январе чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 98 млн долларов.
Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.
В январе НБУ продлил смягчать монетарную политику, снизив учетную ставку на 250 б. п. до 11.0%.
Это обусловлено существенным уменьшением инфляционного давления на горизонте действия монетарной политики, в частности, под влиянием укрепления курса гривны в конце 2019 и низких цен на энергоносители.
В декабре уменьшались и гривневые ставки для клиентов банков, реагируя на общую тенденцию к удешевлению стоимости ресурсов на рынке.
На валютном рынке в январе курс гривны скорректировался на фоне сезонно низкой активности на рынке в начале года.
НБУ осуществлял операции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже, однако по итогам месяца сальдо операций на межбанке осталось положительным (98 млн долларов).
Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал - 529,23 млн долларов.
В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
Национальный банк в период с 27 по 31 января продал 143,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.
Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 4 февраля повышен на 24,5 коп до 24,8646 грн/$1
|Нацбанк упростил доступ к банковской тайне для силовых структур
|Биржи АТР 4 февраля закрылись ростом в среднем более чем на 1% после распродаж ранее
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.02.20
|Остаток средств на корсчетах банков 04.02.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.02.20
|Золото продолжает дешеветь 4 февраля на позитивных статданных из США
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink