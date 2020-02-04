Доллар укрепляется в паре с евро и иеной, фунт стерлингов дешевеет после Brexit

Доллар США укрепляется относительно евро и иены на торгах в понедельник, фунт стерлингов дешевеет к евро и доллару в первый день торгов после выхода Великобритании из ЕС.

Курс евро к доллару опустился до $1,1068 по сравнению с $1,1096 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара к иене вырос до 108,54 иены против 108,34 иены в пятницу.

Курс евро к иене опустился до 120,12 иены по сравнению с 120,22 иены по итогам предыдущих торгов.

Фунт стерлингов дешевеет относительно евро и доллара на сообщениях о том, что переходный период после Brexit может завершиться без достижения торгового соглашения между Великобританией и ЕС.

Курс британской валюты опустился до $1,31 против $1,32 на закрытие предыдущей сессии. Британская валюта подешевела до 1,18 евро против 1,19 евро по итогам предыдущих торгов.

31 января Великобритания вышла из ЕС. После этого стартовал переходный период, в ходе которого стороны должны договориться о принципах, на которых они выстроят свои дальнейшие отношения.

Юань дешевеет относительно доллара в первый день торгов после длительных праздников, по данным на 14:23 МСК пара торгуется на уровне 7,0185 юаня/$1.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник установил справочный курс юаня на уровне 6,9249 юаня/$1. Рыночный курс китайской нацвалюты может отклоняться от официального справочного значения не более чем на 2% в любую из сторон в течение дня.

НБК в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Ставки были уменьшены на 10 базисных пунктов - соответственно до 2,4% и 2,55%, говорится в сообщении НБК.

Центробанк влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

"Потери юаня являются гораздо менее слабыми в сравнении с китайскими фондовыми индексами, - отмечает трейдер INTL FCStone в Сингапуре Минцзэ У. - Это впечатляет. Стабильность юаня поддержали вливания ликвидности центробанком КНР".