НБУ на этой неделе продал $143,5 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в последнюю неделю января продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн, тогда как неделей при объеме продаж в $76,5 млн он одновременно приобрел $50 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, все $143,5 млн были проданы в рамках интервенций по единому курсу.

"В начале года импорт преобладает над экспортом… Кроме того, мы видим активность компаний по выплате дивидендов… Когда видим на межбанковском валютном рынке, что есть какие-то угрозы или волатильность значений, мы выходим и продаем валюту", - пояснил интервенции центробанка на брифинге 30 января замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, в результате 30 января курс гривни начал укрепляться, однако 31 января он вновь возобновил снижение. На 3 февраля Нацбанк установил официальный курс 25,0294 грн/$1 по сравнению с 23,6862 грн/$1 на начало года.

В целом в январе 2020 года НБУ купил на межбанке $348 млн, продал - $250 млн.

Сологуб отметил, что население использовало девальвационный тренд гривни в январе для продажи иностранной валюты: за 30 дней объемы продажи гражданами превысили объемы покупки на $100 млн.

Как сообщалось, в 2019 году центробанк купил на межбанке $8,463 млрд, продал - $529,23 млн. В частности, сумма чистой покупки валюты в декабре составила $2,983 млрд, продажи - $50 млн, тогда как в ноябре Нацбанк выкупил $867,8 млн.