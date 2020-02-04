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Фунт дорожает в день Brexit
13:29 31.01.2020 |
Курс фунта к доллару поднимается в последний день, когда Великобритания находится в составе ЕС, трейдеры оценивают перспективы по поводу переходного периода, который должен продлиться до декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.10 EET курс фунта поднимался к доллару до 1,3117 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3094 доллара.
Курс доллара к иене рос до 108,97 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,95 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до 1,1025 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,103 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 97,9 пункта.
Великобритания в пятницу покидает Европейский союз, завершая длившийся три с половиной года процесс. Переходный период после Brexit продлится до декабря 2020 года, и в течение всего этого периода Великобритания и ЕС будут вести переговоры о будущих торговых отношениях.
По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года.
"В будущем для фунта больше негативных рисков, инвесторы будут следить за переговорами по Brexit", - рассказал агентству Рейтер стратег Danske Bank Мортен Лунд (Morten Lund).
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