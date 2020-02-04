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Glassnode насчитала в мире 23 млн владельцев биткоина
13:00 31.01.2020 |
Количество биткоин-адресов с ненулевым балансом составляет 28,4 млн, однако их владельцами является приблизительно 23,1 млн субъектов. Такие данные приводит аналитическая компания Glassnode.
В исследовании Glassnode подчеркнуто, что рост числа обладателей криптовалюты является линейным и монотонным, что является признаком зрелого рынка. Всплески же увеличения количества биткоин-адресов связаны с активностью существующих пользователей криптовалюты.
Специалисты Glassnode также отметили, что ежедневный чистый прирост новых владельцев криптовалюты неизменно был положительным.
«В истории биткоина до сих пор был только 21 день, в течение которого прирост новых субъектов был отрицательным», - говорится в отчете.
Крупнейшими держателями первой криптовалюты с балансом более 100 тысяч BTC оказались семь бирж:
* Coinbase (983 800 BTC);
* Huobi (369 100 BTC);
* Binance (240 700 BTC);
* Bitfinex (214 600 BTC);
* Bitstamp (165 400 BTC);
* Kraken (132 100 BTC);
* Bittrex (118 100 BTC).
Суммарно они контролируют более 2,35 млн BTC или около 13% от общего числа монет. Еще две недели назад этот показатель составлял 10%.
Всего около 1910 субъектов владеют более чем 1 000 BTC, а 75 обладателей биткоинов имеют баланс свыше 10 000 BTC.
Ранее исследователи из Glassnode подсчитали, что число адресов с балансом более 1 BTC за год выросло на 11%.
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